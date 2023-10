Campi Flegrei | il piano in caso di eruzione | 500mila persone da evacuare

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Italo Giulivo, direttore generale dei lavori pubblici e della Protezione Civile della Regione Campania, ha illustrato le novità neldi evacuazione dell’area dei. La Regione Campania, con la delibera approvata lo scorso aprile, ha aggiornato ildi evacuazione tenendo conto delle esercitazioni ‘Exe’ del 2019. Va tenuto conto che, per

Campi Flegrei - Valditara : “In corso monitoraggio sulle scuole per valutare eventuali criticità”

Campi Flegrei - in consiglio regionale scontro sulle trivellazioni 2020

Molto bene anche i Fiano nel Cilento e le Falanghina trae Sannio, ma non possiamo davvero più stupirci per questo. Note positive, qua e là, anche nella provincia di Caserta e negli ...

L'ha data Italo Giulivo, direttore generale dei lavori pubblici e della Protezione civile della Regione Campania, in un'audizione in commissione Ambiente alla Camera ...“Quando i Campi Flegrei erutteranno 500mila persone dovranno lasciare le proprie case ma non sappiamo quando potranno rientrare”. Fanno davvero paura le parole del direttore generale dei lavori ...