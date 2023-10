Campi Flegrei | Giulivo | “Scenario eruttivo coinvolgerebbe 7 comuni”

Leggi su anteprima24

"Il decreto legge in via di pubblicazione prevede, tra le altre, azioni di approfondimento sulla vulnerabilità dell'edificato pubblico e privato e una migliore conoscenza della microzonazione sismica deiinteressati". A parlare di alcuni dei punti del cosiddetto decreto legge deiè stato oggi il direttore generale dei lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania Italo, intervenuto nel corso di un'audizione da remoto durante i lavori della commissione Ambiente della Camera, presieduta dal deputato Mauro Rotelli (FdI), lavori dedicati al rischio sismico nei. "In base a questi studi – ha aggiunto– saranno individuati gli edifici che, per vetustà o per altre criticità strutturali, ...