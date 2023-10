Campania | Vicino Caserta trovi il paradiso di castagne | funghi e buon vino! | il racconto della golosissima sagra su TikTok

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) In, non lontano da, si può trovare un vero e proprioper gli amanti divino: susi parla di un'imperdibileIn, precisamente appartenente alla provincia di, vi è un luogo perfetto se siete amanti delle sagre autunnali: Roccamonfina. Questa pittoresca località è situata sulle pendici del vulcano omonimo, che ha avuto un ruolo significativo nella formazione del paesaggio circostante e offre una serie di attrazioni uniche per i visitatori. La storia, la natura e la cultura del posto si fondono in un affascinante mosaico di esperienze da scoprire. In primis, il Parco Regionale Foce Garigliano: esso propone una serie di sentieri escursionistici ...