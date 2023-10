Camorra a Boscoreale e Boscotrecase | i Carabinieri arrestano 21 persone VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Per delega del Procuratore Distrettuale f.f. si comunica che, in data odierna, i militari del Gruppodi Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21, di cui 13 sottoposte alla misura della custodia in carcere e otto a quella degli arresti domiciliari, in quanto ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché di vari reati-fine, commessi con “metodo mafioso” e con la finalità di agevolare le organizzazioni camorristiche denominate “Pesacane” e “Gallo-Limelli-Vangone”, operanti nei ...