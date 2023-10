Calciomercato Inter | che sgarbo ai rivali del Milan! La situazione

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il derby di Milano si è giocato poche settimane fa e ha eletto come dominatori assoluti i nerazzurri di Simone Inzaghi che si sono abilmente sbarazzati dei rossoneri imponendo un netto 5-1 aicittadini. Una vittoria larga e imponente che, però, non è servita a spezzare i remi dell’imbarcazione del Diavolo che nell’ultimo weekend di Serie A ha compiuto un clamoroso sorpasso sui vice campioni d’Europa, sfruttando il pareggiono dell’contro il Bologna, vincendo contro il Genoa (1-0 il finale con gol discusso di Pulisic) e piazzando Stefano Pioli al comando della classifica. Un duello sportivo all’ultimo sangue che potrebbe spostarsi anche sul florido terreno delle trattative: ildell’starebbe pensando di acquistare un calciatore a lungo inseguito dal Milan durante la ...

Calciomercato Inter - torna di moda un nome per il reparto offensivo

Calciomercato Inter - c’è Taremi per gennaio. E non solo lui…

1 Questa mattina il Tribunale di Milano , sezione lavoro, ha condannato Lautaro Martinez per il licenziamento , definito ingiusto dal giudice, della ex babysitter assunta dall'attaccante dell'e dalla sua attuale moglie. Lo riferisce Calcio e Finanza , che prosegue con ulteriori dettagli della vicenda. La donna in questione, di 27 anni e di nazionalità argentina, è deceduta a gennaio ...

Calciomercato Inter / Marotta ribalta l’attacco: sorpresa, ecco chi vuole… Cittaceleste.it

Sempre più Ital-Inter! Marotta e Ausilio scrutano il mercato: ecco i prossimi tre colpi... azzurri Calciomercato.com

Lautaro Martinez sta vivendo un momento d'oro in campo, un po' meno fuori. In queste ore infatti è arrivata la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato ...Roma, 11 ott. (askanews) – “Non parlo tanto fuori dal campo, non è nel mio stile”, le sue parole. “Preferisco parlare sul campo. Ma a volte è anche bello che si dica alla gente cosa è successo e cosa ...