(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Secondain fila per19 di Bernardo Corradi. Dopo il ko con l’Olanda dello scorso 11 settembre, arriva un 5-4 folle in casa delladi Jovan Damjanovic al Metalac Stadion di Gornji Milanovac; non un buon viatico per la nazionale campione europea di categoria, che riaffronterà i serbi tra quattro giorni. Un primo tempo che ha tenuto almeno dei parametri ‘normali’, chiuso con il punteggio di 1-1. Gli azzurri passano in avanti con il gol di Giulio Misitano al 33?, ma poco prima dell’intervallo arriva il pari del trequartista dell’Eintracht Francoforte Marko Mladenovic. Partenza sprint dei serbi nel secondo tempo, che in dodici minuti salgono sul 3-1; prima Jovan Mijatovic dopo pochi secondi, poi è ancora Mladenovic a dare il doppio vantaggio ai serbi. Ma arriva la reazione azzurra, che tra il ...

...sono contento di aver investito ed essere ancora qui" Mv Firenze 08/02/2020 - campionato di... poi dove arriveremo non lo so" Insoddisfatto per la doppianelle finali di Coppa Italia e ...

Avezzano Calcio. Il Dg Solaroli: “La sconfitta Capita, pronti al ... L'Aquila Blog

Calcio, sconfitta rocambolesca per l'Italia Under 19: azzurrini ko in Serbia 5-4 OA Sport

D'altronde su 100 tennisti ne vince solo uno e non si può applicare al calcio la polemica sul tennista che non vince. Sinner dopo la tournée asiatica è numero 4 al mondo e bisogna solo godersi uno dei ...(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Aveva compiuto 89 anni lo scorso gennaio, Antonio Rosellini, decano degli agenti Fifa è morto - si apprende in ambienti sportivi - in Brasile, dove aveva scelto ...