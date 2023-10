(Di mercoledì 11 ottobre 2023) "al di sotto delle aspettative, non conosce la squadra", dice l'ex difensore a Rai Radio 1 Sport ROMA - "È evidente chestia andando al di sotto delle aspettative: parliamo di una squadra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto con 20 punti di distacco e che, vista l'età giovane della r

"L'anno scorso questa squadra sapeva giocare a memoria tutti i tipi e le situazioni di gioco - ha aggiunto- . Quando si dice che Garcia doveva portare le sue idee, mi chiedo quali idee: fino ...

Calcio: Renica boccia Garcia 'Conte Difficile gestire piazza Napoli' Tiscali

Renica: "Il Napoli si è ritrovato, per due azzurri in particolare sarà ... CalcioNapoli24

Garcia ha le sue responsabilità, ma non solo lui". Così Alessandro Renica, ex difensore del Napoli due volte campione d'Italia con gli azzurri, ospite di Palla al centro su Rai Radio 1 Sport, sul ...Notizie Calcio Napoli - L'ex Napoli Alessandro Renica, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Radio Goal", trasmissione in onda su su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il mio Napoli che sfidò il Real ...