Calcio | qualificazioni Euro 2024 | croato Strukan arbitra Italia-Malta

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott. - (Adnkronos) - IlDujeè l'arbitro designato per dirigere, match valido per lead, in programma sabato 14 ottobre alle ore 20.45 allo stadio San Nicola di Bari.

Questo il ruolino della Bielorussia in queste. Guardando i numeri, il principale ...trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport(...

Qualificazioni Europei, il calendario delle partite Sky Sport

Qualificazioni Euro 2024 - Italia-Malta: probabili formazioni ... Eurosport IT

Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – Il croato Duje Strukan è l’arbitro designato per dirigere Italia-Malta, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024, in programma sabato 14 ottobre alle ore 20.45 ...Carlo Ancelotti è uno degli allenatori più apprezzati del mondo del calcio. Non servono riconoscimenti per autenticarlo, basterebbe scorrere ...