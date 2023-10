Calcio | Moggi | ' Conte grande allenatore ma difficile che vada d' accordo con De Laurentiis'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott. - (Adnkronos) - "Antonio è uno sanguigno, non mi sembra la persona adatta per gestire il rapporto con Aurelio De. La vedo dura che possano andare d'". Così all'Adnkronos Lucianoin merito all'eventualità di un approdo di Antoniosulla panchina del Napoli, al posto di Rudi Garcia, che è sempre più in bilico dopo il doppio ko casalingo con Real Madrid e Fiorentina. "Come tecnico è sicuramente uno dei migliori in circolazione ma la convivenza con il presidente del Napoli la vedrei molto a rischio -sottolinea l'ex direttore generale della Juventus-. Tra l'altroha già detto di voler star fermo un anno e siccome è uno di parola, penso che così farà, soprattutto perché quando a giugno si rimetterà in gioco non avrà problemi a trovare una panchina importante". ...