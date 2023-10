Calcio | Juve La Stampa Scommesse | indagine su Fagioli

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il centrocampista bianconero sarebbe nel mirino della Procura di Torino. TORINO - Altra tegola in casantus. Secondo quanto riporta "La", il centrocampista Nicolòsarebbe indagato dalla Procura di Torino per "aver scommesso su piattaforme illegali". Si tratterebbe, qualora fosse a

Il centrocampista bianconero sarebbe nel mirino della Procura di Torino. TORINO - Altra tegola in casa Juventus. Secondo quanto riporta "La Stampa", il centrocampista Nicolò Fagioli sarebbe indagato ...

Juve, indagato Fagioli: avrebbe scommesso su piattaforme illegali La Gazzetta dello Sport

Juventus, Fagioli indagato per scommesse su piattaforme illegali - Sportmediaset Sport Mediaset

Il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, è indagato dalla Procura di Torino, per presunte scommesse (sportive e non) su piattaforme online. Il classe 2001 originario di Piacenza avrebbe fatto ...Fulmine a ciel sereno in casa Juve. Nicolò Fagioli, pupillo di Allegri e talento del settore giovanile che si sta imponendo in prima squadra, è indagato in quanto avrebbe scommesso online su ...