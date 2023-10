(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il nome del tecnico è stato accostato al Napoli TORINO - "Sento insistenti voci di mercato che mi accostano aimportanti, ma ribadisco che per adesso c'èla volontà di continuare a stare fermo ela". Antonioaffida ai social il suo pensiero in merito alle voci di mer

Calcio Napoli - Conte : “Futuro in azzurro? Bisogna avere rispetto”

LIVE Roma-Vorskla 1-0 - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Viens sblocca la contesa dopo un quarto d’ora

Antonioaffida ai social il suo pensiero in merito alle voci di mercato che lo accostano al Napoli e ad altre società. Così come aveva spiegato ieri nel corso della festa per la Juventus, l'ex ...

Calcio: Conte 'Grandi club Voglio solo godermi la famiglia' sport.tiscali.it

Queste sono cose che sul tifoso che conosce poco il calcio da dentro fanno presa", ha affermato Moggi in riferimento al pallone recuperato da McKennie che ha poi portato alla rete di Vlahovic.Arriva la svolta del tutto inattesa per Antonio Conte al Napoli, dal momento che arriva un annuncio ufficiale che spiazza tutti ...