(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea, sarà ospite domani dellaPro nella sua storica sede di via Jacopo da Diacceto a Firenze.presenzierà ad una riunione con i componenti del ...

Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea, sarà ospite domani della Lega Pro nella sua storica sede di via Jacopo da Diacceto a Firenze.presenzierà ad una riunione con i componenti del Consiglio Direttivo, saluterà il presidente Matteo Marani e tutti i dipendenti. . 11 ottobre 2023

Calcio: Abodi incontra la Lega Pro La Gazzetta di Mantova

Abodi incontra la Lega Pro, il calcio in discussione Quotidiano Sportivo

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, sarà ospite domani della Lega Pro nella sua storica sede di via Jacopo ...Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, ha parlato a Il Messaggero della candidatura a Euro 2032: "Non c'erano problemi, ma la co-candidatura ha dato un risultato certo che la scelta di andar ...