(Di mercoledì 11 ottobre 2023) "Ilmi ha insegnato tante cose, non è mai stato un sacrificio", dice il tecnico del Real- L'allenatore del Real Madrid, Carlo, ha ricevuto questa mattina dall'Universitá dilaadin Scienze e tecniche delle attivitá motorie preventive e adattate davanti a

Calcio : A Parma Laurea ad Honorem per Ancelotti 'Rispetto ed equilibrio'

"Ilmi ha insegnato tante cose, non è mai stato un sacrificio", dice il tecnico del Real- L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha ricevuto questa mattina dall'Universitá di...

Pecchia: “Bisogna saper convivere con la sconfitta e gestirla” ParmaToday

Parma Calcio presente alla camminata non competitiva "Donne in corsa" Parma Live

(LaPresse) Applausi per Carlo Ancelotti nell'aula magna dell'’Università di Parma. L'ateneo ha conferito all'ex calciatore e attuale tecnico del ...Più commosso che quando ha vinto la Champions League: Carlo Ancelotti è dottore ad honorem in scienze motorie all'Università di Parma. Ha ricevuto il diploma in Auditorium Paganini gremito, dove c'era ...