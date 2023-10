Cagliari | Lapadula verso il rientro in campo | Salernitana nel mirino

Leggi su calcionews24

Di mercoledì 11 ottobre 2023, buone notizie dall'infermeria: Gianluca Lapadula è molto vicino al ritorno in campo, l'obiettivo è la Juventus. Procede bene in casa Cagliari il recupero di Gianluca Lapadula dopo l'intervento chirurgico alla caviglia che lo ha costretto a stare lontano dal campo in questo avvio di campionato. Il centravanti dei rossoblu sta ritrovando la condizione e la forma fisica migliore per tornare a disposizione dei compagni e di mister Ranieri. L'italo-peruviano difficilmente sarà a disposizione contro la Juventus ma non è da escludere il suo ritorno contro il Frosinone.