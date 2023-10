Bronzetti - Jabeur | obiettivo quarti a Zhengzhou | diretta dalle 11

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Dopo l'exploit di Jasmine Paolini, anche Luciapunta aidi finale allo "Open" (WTA 500 - montepremi 780.637 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Central ...

Wta Zhengzhou 2023 - debutto vincente per Bronzetti e Paolini : al secondo turno ci sono Jabeur e Garcia

Bronzetti-Jabeur in tv : orario - canale e diretta streaming Wta Zhengzhou 2023

Nel secondo match dalle 9 ora italiana sul Centrale, affronterà per la prima volta Ons, n.7 ... In Marocco Trevisan ha perso nei quarti eha festeggiato il primo titolo WTA in carriera. ...

Colazione con Paolini: Garcia sfida l'Italia a Zhengzhou. Bronzetti vs Jabeur nel Tennis Quotidiano Sportivo

Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti brillano al “Zhengzhou Open”. Ora sfide con Garcia e Jabeur LiveTennis.it

Dopo l'exploit di Jasmine Paolini, anche Lucia Bronzetti punta ai quarti di finale allo “Zhengzhou ... Nel secondo match dalle 9 ora italiana sul Centrale, affronterà per la prima volta Ons Jabeur, ...Paolini, così, affronterà ora la vincente tra Liudmila Samsonova e Tatjana Maria che si affronteranno nella giornata di giovedì quando tornerà in campo pure Lucia Bronzetti, opposta a Ons Jabeur, ...