(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Luca(133) si è qualificato per idi finale del challenger slovacco di(145.000 di montepremi su cemento) superando per 57 64 63 la wild card ceca Andrew. Ai...

Luca(133) si è qualificato per i quarti di finale del challenger slovacco di(145.000 di montepremi su cemento) superando per 57 64 63 la wild card ceca Andrew Paulson. Ai quarti...

Bratislava: Nardi batte Paulson e vola ai quarti Tiscali

Bratislava: Nardi batte il favorito Stricker e vola agli ottavi SuperTennis

Luca Nardi (133) si è qualificato per i quarti di finale del challenger slovacco di Bratislava (145.000 € di montepremi su cemento) superando per ...Luca Nardi si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger slovacco di Bratislava (145.000 € di montepremi sul cemento) battendo per 76 ...