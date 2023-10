Brasile | Neymar | «Il ct Diniz è un grande allenatore | uno dei migliori che abbiamo nel calcio mondiale»

...00, Uruguay - Cile 3 - 1 (38 De La Cruz, 47 Valverde, 71 De La Cruz, 74 Vidal) Ore 02:45,- Bolivia 5 - 1 (24 Rodrygo, 47 Raphinha, 53 Rodrygo, 61, 78 Abrego, 91) Martedì 12 ...

Quote e pronostico Brasile-Venezuela: Neymar punta i 100 gol La Gazzetta dello Sport

Calcio: il Brasile si prepara per incontrare il Venezuela La Gazzetta di Mantova

epa10912408 The players of the Brazilian soccer team, Casemiro (L), Neymar Jr. (c), and Vini Jr. (R), react during a training session at the Arena Pantanal in Cuiaba, Brazil 10 October 2023. (ANSA) ...Miglior marcatore nella storia del Brasile, Neymar è finalmente arrivato a Cuiabá, dove si è unito al resto della squadra per le qualificazioni alla Coppa del Mondo ...