Boxe | Mouhiidine travolge Reyes e avanza alla EUBC Cup | ora un colosso russo Lenzi eliminato

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) A Budva (Montenegro) prosegue la prima edizione della European Boxing Conference Cup, un torneo pugilistico su base continentale riservato ai migliori atleti del panorama europeo. Aziz Abbesha giganteggiato nell’ormai classica sfida contro lo spagnolo EnmanuelPla: l’azzurro ha dimostrato ancora una volta di essere superiore al rivale iberico e lo ha travolto con un secco 5-0 nei quarti di finale della categoria fino a 92 kg. Il nostro peso massimo, argento agli ultimi due Mondiali e già qualificato alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura in questa manifestazione e venerdì 13 ottobre tornerà sul ring per fronteggiare il rognosoRamazan Khanapiev. Diegoè stato invece sconfitto dal serbo Vladan Babic per 4-3 nei quarti di finale ...