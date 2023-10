Boxe | Cavallaro e Malanga avanti in EUBC Cup 2023

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Continua il viaggio dei pugili italiani inCup. Nella terza giornata si sono sostanzialmente portati a completamento gli ottavi di finale, con due italiani impegnati: Salvatoree Gianluigi. Per entrambi risultati positivi dei loro combattimenti, sempre con verdetto unanime dei giudici. Per quel che riguarda l’80 kg classe 1995, successo nei confronti dello spagnolo (che lì vive dal 2004 pur essendo russo di origine) Gazimagomed Jalidov, e prossimo turno con il serbo Vladimir Mironchikov, già bronzo mondiale nel 2021 e oro nel 2022 ai Giochi del Mediterraneo.: Mouhiidine ein evidenza inCupIn relazione, invece, al facente parte della categoria dei 67 kg, la vittoria arriva sul serbo (che in Russia ...