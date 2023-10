Botte e rapina dopo la lite per il parcheggio | due arresti

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il proprietario dell'alloggio in cui abitavano aveva chiesto loro di spostare le auto in cortile. Per tutta risposta ne è nata una violentache ha portato all'arresto di due fratelli. È accaduto a Castino, in provincia di Cuneo, dove i due marocchini, di 50 e 38 anni, sono finiti in manette...