Borse di studio master universitari per dipendenti pubblici | pubblicato il bando 2023-24

Programma Itaca 2024 : Bando per 1.500 Borse di Studio all’Estero - Ottime novità per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (licei) che stanno cercando Borse di Studio all’Estero . L’Inps ha infatti appena pubblicato il nuovo Bando di Concorso del Programma Itaca per il 2024 /25. Queste Borse di ... (posizioniaperte)

Concorso Intercultura - oltre mille borse di studio per programmi all’estero : iscrizioni entro 10 novembre - Sono aperte fino al 10 novembre 2023 le iscrizioni per partecipare ai programmi di mobilità studentesca internazionale di Intercultura in 60 Paesi nei 5 continenti. oltre 1000 le borse di studio messe a disposizione per l’anno scolastico 2024-25, a ... (orizzontescuola)