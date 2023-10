Borsa | Milano incerta con Moncler e le utility | bene Mps

In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo Iveco (+1,84%), Banca MPS (+1,26%), BPER (+1,11%) e ENI (+1,07%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler , che ...

Borse, seduta di rimbalzo in Europa. Milano chiude a +2,3%, spread sotto i 200 Il Sole 24 ORE

Borsa: Milano apre in calo (-0,55%) - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,55% a 28.163 punti. (ANSA).Dopo l'attentato al gasdotto tra Finlandia ed Estonia i prezzi del gas naturale hanno avuto ieri un balzo del 13% - La Fed però si fa morbida sui tassi - Ieri Piazza Affari al top da 5 mesi ma oggi su ...