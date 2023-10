Borsa | Hong Kong apre a +1 | 65% | ipotesi misure per economia Cina

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ladila seduta in forte rialzo, in base alle indiscrezioni sulleall'esame del governo cinese per stimolare la crescita: l'indice Hang Seng sale nelle prime battute dell'1,...

Curiosità: La Borsa di Hong Kong, o Hong Kong Stock Exchange (HKEX), insieme alla Borsa di Shanghai e alla Borsa di Shenzhen, è una delle tre borse valori della Cina continentale. Inaugurata nel 1891, è la terza piazza finanziaria asiatica per capitalizzazione dietro alla Borsa di Tokyo e a quella di Borsa di Shanghai.

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in forte rialzo, con l'indice Hang Seng che sale dell'1,65%. Il Composite di Shanghai e quello di Shenzhen crescono rispettivamente dello 0,34% e dello 0,25%. Le m ...La Borsa di Hong Kong apre la seduta in forte rialzo, in base alle indiscrezioni sulle misure all'esame del governo cinese per stimolare la crescita: l'indice Hang Seng sale nelle prime battute dell'1 ...