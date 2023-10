Borsa | Europa debole col lusso | cala il gas Btp sotto 4 | 7%

Borsa : Milano migliore in Europa chiude in rialzo del 2 - 3%

Borse europee deboli nella prima parte della mattinata, con il settore del lusso che sbanda in scia ai conti deludenti di Lvmh ( - 6,8%) e Parigi, dove il colosso del lusso è quotato, che indossa la ...

Avviso di rischio - Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di ...Le Borse dell'Asia e del Pacifico sono in rialzo. Le Piazze cinesi sono ancora chiuse per le festività, ma il termometro dei listini è dato da Tokyo, che sale dell'1,8% interrompendo così… Leggi ...