Bonus colonnine da 87 | 5 milioni per imprese e professionisti

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)potranno richiedere un contributo economico per acquistare e installaredi ricarica per i veicoli elettrici. Con due decreti direttoriali, il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica fissa le date di avvio della piattaforma, gestita da Invitalia, con la quale si potrà accedere al 'per': si parte alle 10 del 26 ottobre con la compilazione della domanda; l'invio sarà possibile a partire dal 10 novembre e la chiusura dei termini fissata alle 17 del 30 novembre."Con questa importante novità rivolta agli operatori economic vogliamo accompagnare la crescita della mobilità elettrica nel Paese, già fortemente sostenuta dal PNRR", ha detto il ministro Gilberto Pichetto annunciando la misura ...

