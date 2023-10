Bonaventura pazzo d' azzurro Speravo nella chiamata | questa Italia è adatta a me

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) A 34 anni suonati, il centrocampista della Fiorentina riabbraccia la Nazionale. "La dedica? E' tutta per papà che non c'è più"

A 34 anni suonati, il centrocampista della Fiorentina riabbraccia la Nazionale. "La dedica E' tutta per papà che non c'è più"

Bonaventura pazzo d'azzurro. “Speravo nella chiamata, questa Italia ... LA NAZIONE

