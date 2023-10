Bonaventura “Non ci speravo | Spalletti e Italiano simili”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – “Cosa mi sono messo in testa? Di dare sempre il massimo giorno per giorno, a 34 anni si può ancora migliorare”. Lo ha detto il centrocampista della Nazionale e della Fiorentina, Giacomo, in conferenza stampa a Coverciano, sede del ritiro azzurro in vista della sfida di sabato a Bari contro Malta, valida per le qualificazioni europee. “Il modo di giocare del ctè simile a quello di– ha aggiunto– Ci sono dei dettagli diversi, ma a grandi linee si somigliano. Io come Bellingham? I paragoni li lascio ad altri, ognuno ha la propria storia e qualità, a 34 anni sono contento di stare qui. Dormo e mangio bene, se uno lavora in un certo modo, i risultati arrivano”. “Se farò una grande stagione con la mia squadra, potrei essere anche all’Europeo con la Nazionale ...