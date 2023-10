Bombe su Gaza | uccisa la famiglia del capo di Hamas Israele verso l' attacco

Come spesso accade è suonato l'allarme e abbiamo pochi secondi per raggiungere zona del bunker, perchéè a soli 10 chilometri e i razzi ci mettono pochissimo ad arrivare qui'. L'inviato ha ...

Gaza sotto le bombe aspetta l'attacco israeliano. Idf: 300mila soldati al confine con Gaza - Ripreso lancio razzi da Gaza a sud Israele - Ripreso lancio razzi da Gaza a sud Israele RaiNews

11 ottobre 2023 – Nell'inferno senza fine di bombe, razzi, morti e orrore scatenato dai tagliagole di Hamas si alza di ora in ora il rischio di un'offensiva "boots on the ground", operazione di terra, ...Sono due milioni i civili in una Gaza ormai sotto assedio. Fabrizio Carboni, rappresentante della Croce Rossa internazionale, spiega ...