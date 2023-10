Bologna | auto parcheggia sul passo carrabile e qualcuno gli lascia un bigliettino eloquente sul parabrezza

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) A, un'hato sule un residente nel quartiere gli hato unsul, in cui viene citato perfino Google. Ilè un'rizzazione che viene rita per regolamentare uno spazio al confine tra la proprietà pubblica e quella privata. La sua utilità è quella di permettere il libero accesso a chi vive o lavora nel luogo in questione e per questo non deve mai avere intralci. Non a caso, il cartello con la scritta "" (più rara la formula "carraio") si trova molto spesso su cancelli adiacenti la strada. Su di esso, ...