Bollette luce | solo 3 consumatori su 10 accetterebbero aumento per tutela ambiente

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Un’ostilità che ha delle ripercussioni pratiche: per le aziende del settore è uno dei fattori che rendono più difficile la transizione ecologica Isono sempre più preoccupati per l’, ma non sembrano disposti a fare troppi sacrifici perrlo. Neanche per quanto riguarda la bolletta della3 su 10undel 2% per contribuire alla transizione energetica. Si tratta di un’opposizione che ha delle ripercussioni pratiche, essendo citata dalle aziende del settore come uno dei fattori che più rendono difficile il passaggio a sistemi produttivi e distributivi maggiormente ecologici. E’ la fotografia, non incoraggiante, scattata dal terzo report annuale di Bain & Company, dedicato al settore Energy&Natural Resources. ...