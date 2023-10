Bollette alle stelle | ecco le prime stime | quanto ci costa la guerrà di Hamas

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tutto come previsto. Oltreterrificanti immagini che da un paio di giorni ci stanno tenendo incollati alla tivù guardando ciò che sta accadendo in Israele, da ieri - come del resto è accaduto con l'avvio del conflitto tra Russia e Ucraina si è cominciato a fare i conti pure con gli effetti dell'economia in tempi di guerra. E così da ieri mattina gli scontri in atto trae Israele si sono subito fatti sentire: i prezzi del petrolio sono schizzati subito in alto riavvicinandosi ai 90 dollari al barile (Wti +4,12% a 86,19 dollari e il Brent +3,98% a 87,93 dollari), mentre il gas ha guadagnato quasi il 15% attestandosi a 43,95 euro al MWh, tornando ai livelli di fine settembre. RINCARI IN ARRIVO Per ora le principali piazze finanziarie internazionali non hanno avuto particolari contraccolpi anche se c'è da dire che siamo solo all'inizio di ...