Blitz anti-camorra | 21 arresti nei comuni di Boscoreale e Boscotrecase

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Maxicontro la criminalità organizzata. Sono 21 le ordinanze di custodia cautelare eseguite questa mattina dai carabinieri del gruppo di Torre Annunziata., 21Su delega del procuratore distrettuale i militari hanno notificato un provvedimento di custodia in carcere per tredici persone e otto di custodia agliL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Discendono per ideologia ed etica sia da secolaresemitismo sia dal trionfo (effimero ma macellante dei nemici del popolo) nazista del secolo scorso. Con coerenza i nazisti più o meno neo d'...

Camorra, blitz anti droga a Melito: 8 arresti nel clan Amato-Pagano Corriere

Tor Bella Monaca, nuovo blitz anti-narcos: 27 arresti e 1300 dosi di cocaina Affaritaliani.it

Camorra a Marano, blitz contro clan Amato-Pagano: scattano cinque arresti Camorra ed estorsioni a Marano, i carabinieri hanno eseguito cinque arresti eseguendo una ordinanza di custodia cautelare in c ...Rimossi inoltre paletti e catene posizionati illegalmente per riservare spazi destinati al parcheggio, liberando così spazi pubblici per un uso comune. Durante l’operazione, è stata anche recuperata ...