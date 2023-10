Blitz a Napoli Centro | Sequestrati veicoli senza assicurazione

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) , parcheggi liberati e multe del Codice della Strada I carabinieri della Compagnia, insieme a quelli del Reggimento Campania e ad agenti dell’Ufficio RimozioneAbbandonati della Polizia Locale del Comune dihanno sequestrato e rimosso, compresi ciclomotori ed autovetture, che circolavano o sostavanol’RCA. I quartieri spagnoli lo scenario dove si è operato. 24 i mezzi caricati sul carro attrezzi e portati in un deposito giudiziario. Inoltre, gli operatori hanno rimosso anche paletti e catene posizionati illegalmente per riservare spazi destinati al parcheggio, liberando così spazi pubblici per un uso comune. Durante l’operazione, hanno recuperato una transenna di proprietà del Comune di ...