Black Barbie | Netflix e Shonda Rhimes acquistano il documentario sulle Barbie nere

Netflix e Shondaland hanno acquisito i diritti mondiali di distribuzione di, un documentario che approfondisce la storia della prima bambolanera. Il documentario si focalizza sulla nascita della bambola, che ha debuttato nel 1980, 31 anni dopo la...

Il documentario, scritto e diretto da Lagueria Davis - la cui zia ha lavorato alla Mattel - ha debuttato al SXSW Festival.Ecco le sue parole al miele in merito al film campione d'incassi di Greta Gerwig con Ryan Gosling e Margot Robbie, Barbie ...