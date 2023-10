Birmingham | Wayne Rooney è il nuovo allenatore

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)è ildel. Fresco di rescissione con il DC United, il 37enne ex capitano dell’Inghilterra ha firmato un accordo di tre anni e mezzo con la società militante in Championship.sostituisce in panchina John Eustace, esonerato lunedì dopo 15 mesi in carica. L’ex attaccante di Everton, Manchester United e Derby County è stata la prima scelta per la panchina della nuova proprietà americana del club, la Shelby Companies Limited. Al momento ilè sesto in classifica e viene da due vittorie consecutive. SportFace.

Commenta per primoRooney torna in patria. Dopo aver lasciato la panchina del DC United negli Stati Uniti, l'ex attaccante inglese è ufficialmente il nuovo allenatore delCity . L'annuncio è arrivato ...

UFFICIALE: Wayne Rooney è il nuovo tecnico del Birmingham. Contratto fino al 2027 TUTTO mercato WEB

Rooney pronto a portarsi due ex compagni al Birmingham Calciomercato.com

Wayne Rooney e' il nuovo allenatore del Birmingham. Il 37enne inglese ha firmato un accordo di tre anni e mezzo con la societa' militante in Championship andando così a sostituire l'esonerato John ...Wayne Rooney been confirmed as Birmingham’s new boss on a three-and-a-half year deal. The former England skipper replaces the sacked John Eustace after leaving DC United last week. “I am absolutely ...