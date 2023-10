Birkenstock fissa prezzo dell' ipo a 46 dollari

ha fissato il prezzo della sua initial public offering (ipo) a 46 dollari per azione, livello al quale i popolari sandali hanno una valutazione di mercato di 8,6 miliardi.

L'operazione ha portato 1,5 miliardi di dollari, di cui un terzo sarà usato per ripagar ...