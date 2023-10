Birkenstock | debutto scivoloso a Wall Street | titolo perde l' 11%

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il noto produttore tedesco di sandaliha debuttato a, con un prezzo fissato di 46 dollari per azione per la sua attesa offerta pubblica iniziale. La società è stata valutata 8,...

, che ha iniziato la sua produzione nel 1774, ha iniziato le negoziazioni alla Borsa di New York con il simbolo "BIRK".Holding Ltd. ha venduto circa 10,8 milioni di azioni ...

New York, 11 ott. (askanews) – Il noto produttore tedesco di sandali Birkenstock ha debuttato a Wall Street, con un prezzo fissato di 46 dollari per azione per la sua attesa offerta pubblica iniziale.Apertura in netto calo rispetto al prezzo dell’Ipo, per Birkenstock. Il marchio di calzature tedesco ha debuttato al Nyse a 41 dollari, in calo di circa l’11% rispetto all’Ipo fissata a 46 dollari.