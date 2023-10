Biostar | presentata la combo perfetta AMD Radeon RX 7700 XT e B650MT

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)presenta la “di gioco” conAMDRXXT e la scheda madre. Insieme per la miglior esperienza di gioco, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, è lieta di presentare ladi gioco di fascia media con soluzione AMD AAA: la scheda graficaAMDRXXT e la scheda madre. La soluzioneper i giocatori occasionali e di fascia media e per gli individui che desiderano un’esperienza di intrattenimento domestico di qualità superiore. Costruita attorno all’architettura single-chip AMD B650 con supporto per il socket AMD AM5. La ...