Bimbo annegato a Mirabilandia | chieste sei condanne dal pm | anche per i genitori del piccolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il 20 giugno 2019 fu ritrovato riverso a faccia giù in acqua in una delle piscine per bimbi di. La Procura di Ravenna ha chiesto la condanna per omicidio colposo in cooperazione per tutti e sei gli imputati per la morte di Edoardo Bassani, 4 anni. Ci sonodella vittima che sono parte civile. Il procuratore Daniele Barberini ha ricordato che “il minore doveva essere con un adulto, e non c’era. Si è consentito che rimanesse lì, benché fosse solo. E infine avrebbe dovuto esserci l’intervento del bagnino”. Un video mostrò che ilera rimasto sott’acqua per 3 minuti. Nelle immagini si vedeva la madre lasciare ilvicino a uno scivolo con circa 30 centimetri di acqua dicendogli di restare lì fermo perché lei sarebbe tornata a breve. Il bambino invece si sposta verso ...