Billy Bragg | “The Roaring Forty | 1983-2023” | la tracklist

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Punk rocker, cantante folk e di protesta, appassionato di Skiffle, soldato, patriota, ragazzo dell’Essex, ottimista, politicizzante di sinistra, autore, minatore nell’anima, musicologo, portavoce delle classi minoritarie, cantante cockney e, alla fin fine, bravo ragazzo,celebra 40 anni di onorata carriera con ‘The’, in arrivo il 27 ottobre su etichetta Cooking Vinyl. La collezione celebra la straordinaria e duratura eredità musicale di un cantatore molto amato ed attivista di principio. ‘The’ sarà disponibile in tre diversi formati: un vinile arancione limited edition con 13 inediti; una raccolta di 3 vinili edizione deluxe con 40 brani, su 3 tonalità ...

Punk rocker, cantante folk e di protesta, appassionato di Skiffle, soldato, patriota, ragazzo dell'Essex, ottimista, politicizzante di sinistra, autore, ...