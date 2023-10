Bielorussia-Romania Campionato europeo | 12-10-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Mancano 4 gare alla fine dele qualificazioni ad Euro 2024 e ladi Iordanescu cerca i punti per staccare il pass per la Germania in. La squadra di Alos è di fatto fuori dai giochi con 8 punti di distacco dal secondo posto, e aspetta la matematica eliminazione. Nei convocati di questa finestra di gare tanti giovani ed è tempo di test InfoBetting: Scommesse Sportive e