Biden vuole creare un corridoio per far uscire i civili da Gaza

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Prima del suo discorso alla nazione, il presidente americano Joeha parlato al telefono con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, chiedendogli di fare di tutto per ridurre al minimo le vittimenella Striscia di. E per farlo, l’amministrazione americana si starebbe coordinando con altri Paesi perun passaggio sicuro fuori da, presumibilmente attraverso una Sud che porta in Egitto, per iche rischiano di rimanere intrappolati nel fuoco incrociato. Lo riporta la Nbc citando due funzionari dell’amministrazione. Mentre Israele schiera le truppe al confine per dare il via anche a una incursione via terra, in risposta al peggiore attacco che il Paese abbia subito negli ultimi cinquant’anni, ...