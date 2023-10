Biden duro con Hamas ma dimentica l’Iran E frena Netanyahu | occhio ai civili

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ieri il presidente Joeha parlato per la seconda volta dell’attacco dia Israele. Un intervento reso necessario dalla notizia dei 14 cittadini americani uccisi e di un numero imprecisato ancora nelle mani dei terroristi. In sostanzaha ribadito i concetti già espressi nelle precedenti dichiarazioni, ma si nota un indurimento dei toni e dello sdegno. Forza schiaccianteparagonato all’Isis, ribadito il sostegno a Israele, con un riferimento ad un uso della forza schiacciante – quindi sì, l’America sostiene una “reazione sproporzionata” – ma anche al rispetto delle “leggi della guerra”. Dobbiamo essere chiarissimi: siamo dalla parte di Israele. Siamo dalla parte di Israele. E faremo in modo che Israele abbia ciò di cui ha bisogno per prendersi cura dei suoi cittadini, difendersi e ...