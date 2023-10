Biathlon | Lisa Vittozzi | “Coppa del Mondo un obiettivo | non un’ossessione Le avversarie…”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ad un mese e mezzo dal via delladel2023-2024 di, ha parlato ai microfoni di OA Sport, la quale ha svelato gli obiettivi stagionali, sottolineando la propria crescita personale, ma anche quella di tutta la squadra italiana, con una considerazione sul calendario del circuito maggiore, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto. Siamo alle porte di una nuova stagione in cui hai detto di puntare alladel: quali saranno le rivali più temibili in questa rincorsa, dove servirà grande costanza?“Diciamo che le avversarie sono ogni anno sempre più o meno le stesse, però ci sono sempre delle sorprese nel, non lo puoi mai dire, però sicuramente le sorelle Oeberg, le francesi, Dorothea Wierer: ci sono ...