Benjamin Mascolo si racconta a Le Iene | “Ho messo al primo posto la salute mentale”

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) New Martina e Patrizio Chianese fidanzati: Ulteriori Indizi su una Possibile Relazione?Arrivano i complimenti e gli auguri di Oriana Marzoli a Edoardo DonnamariaAlessandro Rosica e la previsione su Antonella Fiordelisi: rimarrà sempre più sola! Il 10 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della, il cui obbiettivo è quello di sensibilizzare il maggior numero di persone possibili a questo argomento ancora troppo sottovalutato dalla società moderna. Martedì 10 ottobre il programma Le, condotto da Veronica Gentili, ha dedicato uno spazio in prima serata a questo tema, ospitando personaggi che hanno potutore la propria esperienza mettendosi a nudo. Tra gli ospiti, il cantante e attore. LEGGI ...