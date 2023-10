Benevento | tragedia nei campi | agricoltore perde la vita

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutonel tardo pomeriggio di oggi a. Undi 70 anni, mentre era al lavoro in un capannone adiacente alla propria abitazione, ha perso la. Secondo una prima ricostruzione, dovrebbe trattarsi di un malore ma è tutto in fase di accertamento. L'episodio è avvenuto in contrada San Francesco, nei pressi di Ponte Valentino. La scoperta è stata fatta dalla moglie che ha subito allertato i soccorsi. Per l'uomo purtroppo non c'è stato scampo, a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Municipale che sta svolgendo i rilievi per accertare le cause del decesso.