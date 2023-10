Benevento | ex asilo di via Firenze in concessione alla parrocchia di San Modesto

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato lain comodato d’uso dell’immobile di via(exdi San. “Lacon attività di carattere oratoriale – spiegano il vicesindaco con delega ai Pics Francesco De Pierro e l’assessore al Patrimonio Attilio Cappa – potrà fruire al meglio dell’immobile sviluppando attività sportive e di socializzazione per i giovani. E’ il segno di come i finanziamenti del programma Pics creino condizioni di valorizzazione e promozione dei beni comunali, i cui effetti sono poi concretizzati a beneficio della città e delle sue forze vive. Un successivo contratto definirà gli aspetti gestionali nel rapporto tra la ...

... coordinato dalla Pediatra Dr.ssa Antonella Casani di. Obiettivo generale del progetto, ... secondo il modello dell'nel bosco, ideato dal Prof. Danilo Casertano. La presentazione del ...

Ex asilo di via Firenze in comodato alla parrocchia di San Modesto ... Comune di Benevento

Migranti, Piantedosi: "A Pozzallo prima struttura per richiedenti asilo" Sky Tg24

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato la concessione in comodato d’uso dell’immobile di via Firenze (ex asilo) alla parrocchia di San Modesto.Atti persecutori e danneggiamento. Questa l’accusa nei confronti di un 55enne sannita, per il quale è stato disposto un divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentat ...