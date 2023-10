Benetello | “L’obiettivo è portare il karate alle Olimpiadi del 2032”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma – Purtroppo ilnon sarà presentedi Los Angeles 2028 (leggi qui). Dopo la prima storica apparizione a Tokyo 2020 e l’esclusione, invece, da Parigi 2024, arriva una brutta notizia per lo sport nato a Okinawa e gestito, a livello internazionale, dalla WorldFederation (WKF). Ne abbiamo parlato con Davide, Vicepresidente FIJLKAM settore, membro del Comitato Esecutivo WKF, della Commissione Olimpica WKF e della Steering Committe del CIO e presidente della Commissione Atleti WKF. “Sapevamo che il percorso in vista di Los Angeles 2028 sarebbe stato molto arduo. I comitati organizzatori propongono gli sport che vanno bene per la propria nazione. Facendo un’analisi generale, noi abbiamo tutti i requisiti per essere inclusi nel programma ...