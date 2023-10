Belen lascia i genitori ai figli e si trasferisce | decisione drastica

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)Rodriguez continua il suo silenzio social -eccezioni lampanti sono le stories Instagram riguardanti i prodotti da promuovere, ma quello è lavoro- ma della sua vita arrivano comunque alcune informazioni importanti. A fornirle sono le celeberrime spie del gossip, che sono state a loro volta condivise dai gossipari come Deianira Marzano e che raccontano che a quanto pare la vita diè piuttosto cambiata. Leggi anche:salta la partecipazione a Domenica In, le parole di Fabrizio Corona Non si sa di preciso quale problema abbia colpitoRodriguez, ma per ora la conduttrice non vuole farsi viva: ha anche disertato gli ultimi appuntamenti televisivi. Leggi anche:, lata alla sorella Cecilia: come sta la conduttrice A ...