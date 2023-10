Beautiful | anticipazioni 12 ottobre | Finn non può niente contro Sheila | ma la salvezza è vicina

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)12: in questa puntata vedremo momenti convulsi trae per chi ha rivelato la verità su di lui e vuole salvarlo.12non vuole liberare, ma Li, Bill e Liam… Il marito di Steffy insiste con mammaperché lo liberi (ricordiamo addirittura il tentativo di strangolamento che vediamo nella foto sopra), ma ancora una volta non ottiene nulla. Li, dopo aver raccontato a Bill e a Liam cheè vivo e tutta la storia, corre con loro a cercare di salvarlo. Siamo veramente ansiosi di vederlo! …Anche perché sappiamo che in futuro l’attuale marito di Hope tornerà a rivaleggiare con quello della sua ...